Экс-судья Вилков отреагировал на уход Слуцкого из «Рубина»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера «Рубина».
«Когда команда с таким составом на протяжении длительного периода не идeт на первой строчке, теряет очки в домашних матчах, то терпение должно было лопнуть: либо у руководства, либо у главного тренера.
Наверное, многие удивлены, что союз «Рубина» и Слуцкого длился очень долго. Но раз решили расстаться, то сейчас самое время: новый тренер спокойно будет готовить команду к весенней части чемпионата.
Будем оставаться людьми. Несмотря на натянутые отношения между мной и Слуцким, желаю хорошенько отдохнуть и вернуться к профессии!
Снова в бой! К счастью, тренер, в отличие от судьи, может это сделать», – заявил Вилков.
- «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
- Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.
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