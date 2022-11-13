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    Адиев допустил матч Россия – Казахстан в феврале

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не против зимой сыграть против сборной России.

    «Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. Но молодeжные и юношеские сборные играли. В этом плане есть контакт, почему бы в будущем не сыграть, это возможно.

    В следующем году у нас десять игр, в марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнeра. Если договорятся наши федерации, почему бы нет? С радостью сыграем», – сказал россиянин.

    • Сборная России сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Р-Спорт»

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