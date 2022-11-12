Чистяков: «С Медведевым все решили. Люблю «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков дал понять, что ситуация с его отстранением на прошлой неделе закрыта.

«С Александром Ивановичем Медведевым мы поговорили и всe решили. Я люблю этот клуб и всегда хочу играть», – сказал Чистяков.

Медведев после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) сказал, что «Чистякову, возможно, лучше играть за «Ахмат».

Генеральный директор «Зенита» позднее объявил об отстранении Чистякова от команды.

Сегодня Чистяков был в запасе «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

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