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    Чистяков: «С Медведевым все решили. Люблю «Зенит»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков дал понять, что ситуация с его отстранением на прошлой неделе закрыта.

    «С Александром Ивановичем Медведевым мы поговорили и всe решили. Я люблю этот клуб и всегда хочу играть», – сказал Чистяков.

    • Медведев после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) сказал, что «Чистякову, возможно, лучше играть за «Ахмат».
    • Генеральный директор «Зенита» позднее объявил об отстранении Чистякова от команды.
    • Сегодня Чистяков был в запасе «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    12.11.2022 23:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16380

      Fusballer 3 минуты назад

      Бабла подкинули?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2146

      kvm 38 минут назад

      Чистяков: «Я люблю Медведева"

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