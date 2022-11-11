«Семаку приходится ставить бразильцев в состав, иначе они уедут». Шалимов – о «Зените»

Бывший главный тренер «Урала» и других команд Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не обладает полной тренерской властью над легионерами.

«Почему Семак предпочитает легионеров на поле и прощает им ошибки? Ты попробуй не поставь одного бразильца в состав (когда он здоров). Они скажут: «Мы поехали». Там опасно. Или двух попробуй не поставь. Или напихать им попробуй. Они развернутся и уедут. А Семаку скажут: «Ты с ума сошел, ты че творишь?». Тот же Алексей Миллер», – считает Шалимов.

«Зенит» – лидер РПЛ.

У команды самый дорогой состав в лиге.

Шалимов сейчас без работы.

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