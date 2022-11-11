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    «Семаку приходится ставить бразильцев в состав, иначе они уедут». Шалимов – о «Зените»

    Бывший главный тренер «Урала» и других команд Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не обладает полной тренерской властью над легионерами.

    «Почему Семак предпочитает легионеров на поле и прощает им ошибки? Ты попробуй не поставь одного бразильца в состав (когда он здоров). Они скажут: «Мы поехали». Там опасно. Или двух попробуй не поставь. Или напихать им попробуй. Они развернутся и уедут. А Семаку скажут: «Ты с ума сошел, ты че творишь?». Тот же Алексей Миллер», – считает Шалимов.

    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • У команды самый дорогой состав в лиге.
    • Шалимов сейчас без работы.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    11.11.2022 23:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +359

      Азбука 9 минут назад


      Пусть лучше Шалимов расскажет кого Семаку вместо бразил в состав ставить, чтоб чемпионство добыть.

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