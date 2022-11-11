«Пари НН» забил «Ахмату» не по правилам (Игорь Федотов)

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом». Нижегородцы забили в первом тайме с нарушением правил.

«20-я минута, «Пари НН» – «Ахмат».

Ошибаются арбитры. Гол в ворота «Ахмата» нужно было отменить за фол в начальной фазе атаки (APP).

Сначала происходит фол, игрок «Пари НН» совершает наступ на голеностоп игроку «Ахмата», потом идет атака и забивается гол. После фола, все движение мяча было в сторону ворот «Ахмата». Да, был небольшой рикошет, но это нельзя назвать контролем мяча со стороны команды «Ахмат».

Правильное решение: отмена гола, штрафной удар и желтая карточка игроку «Пари НН» за наступ», – написал Федотов.

Матч в поле обслуживает Алексей Амелин из Тулы.

У «Пари НН» забил Ярослав Михайлов.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно