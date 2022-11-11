«Он очень умный». Ари посоветовал «Локомотиву» вернуть Семина

Бывший нападающий «Локомотива» Ари оценил результаты команды в сезоне-2022/23 и призвал руководство клуба рассмотреть вариант с возвращением Юрия Семина на пот главного тренера.

– «Локомотив» всегда хорошо играл, но в этом сезоне что-то случилось. Конечно, это очень плохо для команды.

Я смотрел матч с «Динамо» (1:3), команда неплохо играла. Поэтому не понимаю, почему клуб занимает такую низкую позицию.

Думаю, после зимней паузы команда будет играть лучше и поднимется в турнирной таблице. «Локомотив» всегда был таким: плохо начинает, но потом просыпается.

– По сути у команды пока нет главного тренера. Как думаете, Юрий Семин спас бы «Локомотив»?

– Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства «Локомотива» были при нем. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер.

У нас было несколько футболистов, которые просили его дать выходной из-за серьезных нагрузок. Он без проблем всегда говорил: «Да, отдохни сейчас, чтобы потом работать в три раза лучше».

Он очень умный. Всегда умел хорошо работать с футболистами.

«Локо» занимает 14-е место в таблице РПЛ (зона стыков).

Команда набрала 13 очков в 16 турах чемпионата.

75-летний Семин не работает в клубе с мая 2020 года.

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