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    Пике был в расширенной заявке сборной Испании на ЧМ-2022. Неделю назад он объявил о завершении карьеры

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подтвердил, что экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике мог попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира.

    • 35-летний футболист был в предварительном составе из 55 игроков.
    • Неделю назад он объявил о завершении карьеры.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

    «Да, Жерар был в предварительном списке. Он конкурентоспособен. Он отдал все ради своего клуба, играя с травмами.

    Поэтому я рассматривал его кандидатуру», – объяснил Энрике.

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    Источник: Marca

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