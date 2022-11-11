Пике был в расширенной заявке сборной Испании на ЧМ-2022. Неделю назад он объявил о завершении карьеры

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подтвердил, что экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике мог попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира.
- 35-летний футболист был в предварительном составе из 55 игроков.
- Неделю назад он объявил о завершении карьеры.
- Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
«Да, Жерар был в предварительном списке. Он конкурентоспособен. Он отдал все ради своего клуба, играя с травмами.
Поэтому я рассматривал его кандидатуру», – объяснил Энрике.
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Источник: Marca