Пике был в расширенной заявке сборной Испании на ЧМ-2022. Неделю назад он объявил о завершении карьеры

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подтвердил, что экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике мог попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира.

35-летний футболист был в предварительном составе из 55 игроков.

Неделю назад он объявил о завершении карьеры.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

«Да, Жерар был в предварительном списке. Он конкурентоспособен. Он отдал все ради своего клуба, играя с травмами.

Поэтому я рассматривал его кандидатуру», – объяснил Энрике.

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