Рианчо назвал условие, при котором сборная России выиграет чемпионат мира

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сборная России в будущем выиграет чемпионат мира.

«Россия выиграет чемпионат мира по футболу! Это станет возможным, когда вы улучшите обучение в академиях и массовый футбол.

Считаю, что в России развитие массового футбола идeт далеко не лучшим образом. Если футболист получил хороший фундамент в академии, то сможет добиться успеха в клубе и сборной страны», – сказал Рианчо.

Россия отстранена от международных турниров.

Сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили до Евро-2024.

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