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    Рианчо назвал условие, при котором сборная России выиграет чемпионат мира

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сборная России в будущем выиграет чемпионат мира.

    «Россия выиграет чемпионат мира по футболу! Это станет возможным, когда вы улучшите обучение в академиях и массовый футбол.

    Считаю, что в России развитие массового футбола идeт далеко не лучшим образом. Если футболист получил хороший фундамент в академии, то сможет добиться успеха в клубе и сборной страны», – сказал Рианчо.

    • Россия отстранена от международных турниров.
    • Сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили до Евро-2024.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5371

      Enter2006 55 минут назад

      Всё верно сказал, молодец. Но к сожалению сейчас привычнее послать нах академии, купить бразил и натурализовать.

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      Рейтинг: +6025

      Давид59 2 часа назад

      Эту шутку не я придумал: наши выиграют ЧМ только тогда, когда Бразилия выиграет ЧМ по хоккею.

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