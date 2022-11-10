В «Адана Демирспоре» отреагировали на слухи о задолженности перед Дзюбой

Президент «Адана Демирспора» Мурат Санджак высказался о прекращении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой.

«Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от клуба абсолютная неправда.

Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет», – заявил Санджак.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».

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