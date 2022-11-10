Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Адана Демирспоре» отреагировали на слухи о задолженности перед Дзюбой

    Президент «Адана Демирспора» Мурат Санджак высказался о прекращении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от клуба абсолютная неправда.

    Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет», – заявил Санджак.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Основатель «Амкала» оценил вероятность прихода Дзюбы в Медиалигу
    Тренер «Локомотива» Федоров оценил перспективы Дзюбы найти себе клуб в РПЛ
    Костя Цзю высказался о возможном бое Дзюбы с Емельяненко 8
    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1496

      koli4ka 11 минут назад

      та дрАчЮн думал на халявку денег получить больше,чем заработал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Стоп всем 54 минуты назад

      Кто то из них врет ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11