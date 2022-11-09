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    Юсупов назвал Черчесова лучшим тренером в его карьере

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов назвал лучшего тренера в своей карьере.

    – Вы поработали со многими тренерами. Кого считаете лучшим в своей карьере?

    – Честно, мне как-то повезло: у меня было много тренеров, которых можно перечислить. Но лучшее для меня время в футболе и вообще в жизни, когда я себя чувствовал настоящим хорошим футболистом, было в 2015 году в «Динамо» при Черчесове.

    У нас в Лиге Европы было шесть побед, в матче с условным «ПСВ» по букмекерским котировкам мы всегда были фаворитами. Мы хорошо играли, мне нравился его подход. Так что, наверное, назову именно его.

    – И со сборной он показал хороший результат.

    – Да, он вообще хороший тренер. Я работал и с хорошими иностранцами: Виллаш-Боаш, Луческу, Петреску. Федотов и Слуцкий хорошие. Но по уровню предпочтительнее всех – Черчесов. Смотрю его «Ференцварош», классно играют, первое место заняли в группе Лиги Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25873

      vladimir-7 45 минут назад

      Артур, назови-ка нам тех немногих тренеров, с которыми ты сравниваешь этого
      павлина и бездаря Черчесова

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      Рейтинг: +7879

      FanatSerj 51 минуту назад

      Забавно как раз весь срач в Динамо при Черчесове начался что Деньгисов впрягся за Юсупова, мол мало в состав попадает итд итп, там и до душевой дошло.

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