Юсупов назвал Черчесова лучшим тренером в его карьере

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов назвал лучшего тренера в своей карьере.

– Вы поработали со многими тренерами. Кого считаете лучшим в своей карьере?

– Честно, мне как-то повезло: у меня было много тренеров, которых можно перечислить. Но лучшее для меня время в футболе и вообще в жизни, когда я себя чувствовал настоящим хорошим футболистом, было в 2015 году в «Динамо» при Черчесове.

У нас в Лиге Европы было шесть побед, в матче с условным «ПСВ» по букмекерским котировкам мы всегда были фаворитами. Мы хорошо играли, мне нравился его подход. Так что, наверное, назову именно его.

– И со сборной он показал хороший результат.

– Да, он вообще хороший тренер. Я работал и с хорошими иностранцами: Виллаш-Боаш, Луческу, Петреску. Федотов и Слуцкий хорошие. Но по уровню предпочтительнее всех – Черчесов. Смотрю его «Ференцварош», классно играют, первое место заняли в группе Лиги Европы.

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