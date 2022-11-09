Группа E на ЧМ 2022: состав группы E, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы E на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Германия – Япония, 23 ноября, 16:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
- Испания – Коста-Рика, 23 ноября, 19:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха
2-й тур
- Япония – Коста-Рика, 27 ноября, 13:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
- Испания – Германия, 27 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
3-й тур
- Япония – Испания, 1 декабря, 22:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
- Коста-Рика – Германия, 1 декабря, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
Примечание: время начала матчей московское.
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Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»