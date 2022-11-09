Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Группа E на ЧМ 2022: состав группы E, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа E на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Германия – Япония, 23 ноября, 16:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
    • Испания – Коста-Рика, 23 ноября, 19:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха

    2-й тур

    • Япония – Коста-Рика, 27 ноября, 13:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
    • Испания – Германия, 27 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

    3-й тур

    • Япония – Испания, 1 декабря, 22:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
    • Коста-Рика – Германия, 1 декабря, 22:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11