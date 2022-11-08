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  • Директор «Севильи» Мончи – «Бетису»: «Вы отсасываете 20 лет подряд»

Директор «Севильи» Мончи – «Бетису»: «Вы отсасываете 20 лет подряд»

8 ноября 2022, 21:24
2

«Бетис» пожалуется руководству Примеры на спортивного директора «Севильи» Мончи, сообщает Mundo Deportivo.

Представители «Бетиса» утверждают, что Мончи во время севильского дерби в 13-м туре Примеры (1:1) оскорблял соперника, находясь в ложе на домашней арене «Бетиса». По словам сотрудников клуба, Мончи сказал: «Вы отсасываете 20 лет подряд».

Сообщается, что «Бетис» больше не будет приглашать директора «Севильи» в ложу на матчи и подаст жалобу на его поведение.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Севилья Бетис
Комментарии (2)
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Хургада
1667942608
Сказал как отрезал, не урыл, а закопал)))
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Fusballer
1667974242
До Федотова как до Луны.
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