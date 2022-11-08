Директор «Севильи» Мончи – «Бетису»: «Вы отсасываете 20 лет подряд»

«Бетис» пожалуется руководству Примеры на спортивного директора «Севильи» Мончи, сообщает Mundo Deportivo.

Представители «Бетиса» утверждают, что Мончи во время севильского дерби в 13-м туре Примеры (1:1) оскорблял соперника, находясь в ложе на домашней арене «Бетиса». По словам сотрудников клуба, Мончи сказал: «Вы отсасываете 20 лет подряд».

Сообщается, что «Бетис» больше не будет приглашать директора «Севильи» в ложу на матчи и подаст жалобу на его поведение.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно