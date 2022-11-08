Тренерский штаб сборной Австралии определился с финальной заявкой команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

В итоговый состав попали 26 футболистов.

Вратари: Эндрю Редмэйн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал Кост Маринерс»);

Защитники: Натаниэль Аткинсон, Кай Роулз (оба – «Хартс»), Азиз Бехич («Данди»), Милош Дегенек (Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешиа»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Гарри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Сандерленд»);

Полузащитники: Кеану Баккус («Сент-Миррен»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»);

Нападающие: Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба – «Сентрал Кост Мэринерс»), Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мэтью Лекки, Джейми Макларен (оба – «Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Австралия сыграет в одной группе с Францией, Данией и Тунисом.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре