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    Сборная Австралии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Австралии определился с финальной заявкой команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    В итоговый состав попали 26 футболистов.

    Вратари: Эндрю Редмэйн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал Кост Маринерс»);

    Защитники: Натаниэль Аткинсон, Кай Роулз (оба – «Хартс»), Азиз Бехич («Данди»), Милош Дегенек (Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешиа»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Гарри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Сандерленд»);

    Полузащитники: Кеану Баккус («Сент-Миррен»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»);

    Нападающие: Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба – «Сентрал Кост Мэринерс»), Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мэтью Лекки, Джейми Макларен (оба – «Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Австралия сыграет в одной группе с Францией, Данией и Тунисом.

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    Источник: сайт Федерации футбола Австралии

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    08.11.2022 13:30
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