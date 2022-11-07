«РПЛ для многих золотое дно». Мостовой – о назначении Ваноли тренером «Венеции»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой обратил внимание, что европейские тренеры деградируют после работы в РПЛ.

«Ваноли нашeл новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России – это для многих золотое дно.

После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно где обитает. Единственный, у кого получилось – это Спаллетти.

О тренерском таланте можно говорить много. Для многих давно понятно, что главная составляющая успеха – это деньги, главные футболисты и болельщики.

Есть много примеров. По спартаковским приветам желаем, чтобы у него получилось в «Венеции», – сказал Мостовой.

За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.

Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно