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    Кавазашвили: «Наш Артемчик избалован. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из «Адана Демирспора».

    «Изначально говорил, что перейти в турецкий чемпионат – неправильное решение. Там во всех клубах играет молодeжь.

    Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики...

    Там сложно играть. Надо вкалывать как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях.

    Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить – такого турецкие футболисты позволять не будут. То, что случилось, закономерный фактор.

    Наш Артeмчик избалован. Избалован в нашем футболе, что он самый выдающийся и самый лучший.

    Сможет ли найти клуб в России – это уже его проблема. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Чемпионат»

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