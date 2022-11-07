Кавазашвили: «Наш Артемчик избалован. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из «Адана Демирспора».

«Изначально говорил, что перейти в турецкий чемпионат – неправильное решение. Там во всех клубах играет молодeжь.

Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики...

Там сложно играть. Надо вкалывать как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях.

Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить – такого турецкие футболисты позволять не будут. То, что случилось, закономерный фактор.

Наш Артeмчик избалован. Избалован в нашем футболе, что он самый выдающийся и самый лучший.

Сможет ли найти клуб в России – это уже его проблема. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы», – сказал Кавазашвили.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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