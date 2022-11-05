«Быстровато забили». Ташуев – о победе «Ахмата» над «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о победе над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).
«Я в шутку сказал, что быстровато забили, но это футбол, что есть, то есть.
«Ахмат» и до меня играл в достаточно активный футбол, мы пытаемся играть агрессивно. Мы стараемся играть так, чтобы успевать прессинговать и высоко, и в среднем блоке, и в низком блоке. Это наш стиль, который мы хотим сохранить», – сказал Ташуев.
- Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.
- «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
- «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»