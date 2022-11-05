Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В ворота «Зенита» в матче с «Ахматом» ошибочно не назначили пенальти (Игорь Федотов)

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом». В первом тайме в ворота хозяев должны были назначить пенальти. Это мнение экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

    «26-я минута, «Зенит» – «Ахмат».

    Ошибаются арбитры!

    Игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков сыграл рукой в мяч.

    Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начала делать движение руками в сторону мяча – мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки.

    Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.

    • «Зенит» проиграл 1-й тайм со счетом 0:2.
    • «Зенит» даже в случае поражения продолжит лидировать.
    • «Ахмат», если выиграет, поднимется на 5-е место.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    «Ахмат» к 8-й минуте повел против «Зенита» 2:0. Чемпион пропустил на 1-й минуте 11
    Чистяков, Малком, Клаудиньо и Сергеев – в основе «Зенита» на матч с «Ахматом» 3
    Где смотреть «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 ноября
    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7708

      nik55 28 минут назад

      куку проплачен вот и нет пенальти----3 и была бы бо-жам жопа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11