В ворота «Зенита» в матче с «Ахматом» ошибочно не назначили пенальти (Игорь Федотов)

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом». В первом тайме в ворота хозяев должны были назначить пенальти. Это мнение экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

«26-я минута, «Зенит» – «Ахмат».

Ошибаются арбитры!

Игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков сыграл рукой в мяч.

Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начала делать движение руками в сторону мяча – мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов.

«Зенит» проиграл 1-й тайм со счетом 0:2.

«Зенит» даже в случае поражения продолжит лидировать.

«Ахмат», если выиграет, поднимется на 5-е место.

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