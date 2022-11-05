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    Рианчо: «Целую руки каждому селекционеру «Спартака» за возвращение Промеса»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко отозвался о вингере Квинси Промесе.

    «Я целую руки каждому селекционеру «Спартака». Именно благодаря им Промес вернулся в Москву, сейчас в отличном настроении и забивает много важных голов.

    Это сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России.

    Обидно, что такой футболист не поедет на чемпионат мира в Катар. Но, опять же, я уважаю решение тренерского штаба сборной Голландии», – сказал Рианчо.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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    Источник: Sport24

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