Рианчо: «Целую руки каждому селекционеру «Спартака» за возвращение Промеса»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко отозвался о вингере Квинси Промесе.

«Я целую руки каждому селекционеру «Спартака». Именно благодаря им Промес вернулся в Москву, сейчас в отличном настроении и забивает много важных голов.

Это сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России.

Обидно, что такой футболист не поедет на чемпионат мира в Катар. Но, опять же, я уважаю решение тренерского штаба сборной Голландии», – сказал Рианчо.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных