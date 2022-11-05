Мостовой: «Нет понимания, зачем продлили Карпина. Играть с Таджикистаном?»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой недоволен продлением контракта между РФС и тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Вообще нет понимания, зачем сборная продлила Карпина. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в сборной.

Такого в Европе не бывает, а у нас бывает. Ни в одной европейской стране нет совмещения постов.

Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?» – сказал Мостовой.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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