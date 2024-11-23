Карпин рассказал о предложениях от клубов и сборных

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин подтвердил, что у него были другие варианты продолжения карьеры.

– За последние годы у вас были предложения о работе от других сборных или клубов? Из-за границы?

– От клубов из-за границы – нет. Но от других сборных и российских клубов – были. Я хотел остаться в «Ростове», мне там нравится.

Контракт Карпина с «Ростовом» истекает в 2026 году.

Его соглашение с РФС действует до лета 2028-го.

Карпин-тренер не выиграл ни одного трофея за карьеру.

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