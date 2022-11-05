⚡️ Карпин останется главным тренером сборной России до 2024 года

РФС объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Новый договор между сторонами рассчитан до 1 августа 2024 года.
РФС также согласовал Карпину и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной команде и «Ростове».
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
- Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Источник: сайт РФС