⚡️ Карпин останется главным тренером сборной России до 2024 года

РФС объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Новый договор между сторонами рассчитан до 1 августа 2024 года.

РФС также согласовал Карпину и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной команде и «Ростове».

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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