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    ⚡️ Карпин останется главным тренером сборной России до 2024 года

    РФС объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    Новый договор между сторонами рассчитан до 1 августа 2024 года.

    РФС также согласовал Карпину и его помощникам возможность дальнейшего совмещения работы в национальной команде и «Ростове».

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
    • Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +354

      Азбука 1 час назад

      Претензий нет и с чего бы им быть, когда для них нет повода. Пусть работает дальше, чтоб не забывали, что такое сборная, а там жизнь покажет.

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      Рейтинг: +8105

      vladik12 > Азбука 1 час назад

      Базарите!

      0
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      Рейтинг: +3373

      AZ 1 час назад

      А смысл вообще в сборной этой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7542

      BarStep > AZ 1 час назад

      Зри в корень!

      (Жемчужниковы, Толстой)

      0
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      Рейтинг: +8105

      vladik12 > AZ 1 час назад

      Чтобы вернуться готовыми, епт. А не развалюхами.

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      Рейтинг: +544

      egor tikhonov > AZ 40 минут назад

      весь смысл в капусте)

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