Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Карпин сделал выбор между «Спартаком» и «Ростовом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поучаствовал в блиц-опросе.

    – Красное или желтое?

    «Спартак» или «Ростов»? Желтое.

    – Блондинки или брюнетки?

    – Без разницы. Не зависит от цвета волос.

    «Барселона» или «Реал»?

    «Реал».

    – ЦСКА или «Зенит»?

    – «Зенит».

    «Зенит» или «Спартак»?

    – «Спартак».

    – Глебов или Кариока?

    – Глебов.

    – Федун или Арутюнянц?

    – Арутюнянц.

    – Эмери или Карпин?

    – Эмери.

    – Семья или футбол?

    – Семья.

    – Вечная жизнь или вечная слава?

    – Вечная жизнь.

    «Ростов» или рай?

    – «Ростов».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Карпин рассказал о предложениях от клубов и сборных 1
    Карпин – о желании «Спартака» купить Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет» 2
    Карпин ответил на призыв Дзюбы забыть все обиды 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Taps
    1732359024
    А Карпин оказался не очень умным человеком...
    Ответить
    Fju-2
    1732360771
    За Кариоку обидно.
    Ответить
    NewLife
    1732360848
    РБ Спорт или футбол. Карпин: РБ Спорт
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 