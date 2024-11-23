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    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над ЦСКА

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после волевой победы в Москве над ЦСКА (2:1) выразил мнение, что его команда провел не лучший матч.

    – Первый тайм оценю на троечку, второй – на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше.

    – В конце первого тайма вы заругались на вашего игрока. Что это было?

    – Не помню. Надо было играть лучше, но больших проблем не было. В первом тайме надо было улучшить игру с мячом, мяч ходил медленно, и ЦСКА успевал перекрывать зоны в нашей атаке.

    В перерыве внесли коррективы, когда мы владели мячом. Стали более интенсивно вступать в отбор, провели много времени на чужой половине поля, владели мячом.

    • У ЦСКА гол на 4-й минуте забил Келлвен. У «Ростова» Егор Голенков отличился на 77-й и 89-й минутах.
    • «Ростов» после 16 туров занимает 8-е место в РПЛ, набрав 20 очков, у ЦСКА 27 баллов и 6-я позиция.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 17:02
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1732371519
    Как же не ругаться, это же футбол.
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    Arvlad
    1732383210
    "вы заругались на вашего игрока" - это на каком языке? В моём детстве так разговаривало пол нашего класса - это были азербайджанские дети из окольного посёлка... может они теперь на Матч ТВ окопались? Тогда - простительно...
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