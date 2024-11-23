Карпин прокомментировал победу «Ростова» над ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после волевой победы в Москве над ЦСКА (2:1) выразил мнение, что его команда провел не лучший матч.

– Первый тайм оценю на троечку, второй – на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше.

– В конце первого тайма вы заругались на вашего игрока. Что это было?

– Не помню. Надо было играть лучше, но больших проблем не было. В первом тайме надо было улучшить игру с мячом, мяч ходил медленно, и ЦСКА успевал перекрывать зоны в нашей атаке.

В перерыве внесли коррективы, когда мы владели мячом. Стали более интенсивно вступать в отбор, провели много времени на чужой половине поля, владели мячом.

У ЦСКА гол на 4-й минуте забил Келлвен. У «Ростова» Егор Голенков отличился на 77-й и 89-й минутах.

«Ростов» после 16 туров занимает 8-е место в РПЛ, набрав 20 очков, у ЦСКА 27 баллов и 6-я позиция.

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