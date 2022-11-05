Президент РФС Дюков высказался о продлении контракта с Карпиным

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарий по поводу заключения нового соглашения с тренером национальной сборной Валерием Карпиным.

«Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта.

Валерий Георгиевич – опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.

К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача – сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов.

Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», – сказал Дюков.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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