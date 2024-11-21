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    • Газзаев – о желании Дзюбы побить рекорд по голам за сборную: «Карпин обязан пойти навстречу»

    Газзаев – о желании Дзюбы побить рекорд по голам за сборную: «Карпин обязан пойти навстречу»

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал желание Артема Дзюбы забить 31-й гол за команду.

    – Перед матчами с Брунеем и Сирией развернулась дискуссия, а не вернуть ли хотя бы на одну игру Артeма Дзюбу? Чтобы он забил тот самый гол, который сделает его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

    – Я абсолютно согласен. Думаю, что он Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Дзюба сделал много для российского футбола. Я считаю, что главный тренер должен был и обязан был пойти ему навстречу.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    21.11.2024 08:55
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    Комментарии (8)
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    andrei-sarap-yandex
    1732169962
    каждый должен заниматся своим делом.....зовите ДЗЮБУ КЕРЖАКОВА ОНОПКО ФИЛИМОНОВА......ВОР был в АЛАНИИ обанкротил клуб а сейчас ВОР В ЗАКОНЕ....ДОЛОЙ ЛИМИТ
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    Romeo 123
    1732171259
    Какой пример подаёт дрочер, ни в коем случае дзюбу возвращать в зборную нельзя, урок для других.
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    The only one
    1732171276
    Да создайте уже вторую альтернативную сборную, поставьте у руля Газзаева, найдите им вечного соперника из какой- нибудь Закукуйской республики. И пусть Газзаев за определённую плату удовлетворяет запросы страждущих.
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    baggio80
    1732174464
    Усы сначала сбрей советчик куев
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    subbotaspartak
    1732185785
    Обязан?!!! Может и Газзай чего недобил, пригласите...
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    zigbert
    1732198025
    Все это хорошо но как это будет выглядеть по отношению к Кержакову, который тоже имеет право увеличить свой бомбардирский счет в сборной. Даже если взять морально-этические нормы то Дзюбу вряд ли можно назвать достойным такого приглашения, здесь он наследил порядочно.
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