Газзаев – о желании Дзюбы побить рекорд по голам за сборную: «Карпин обязан пойти навстречу»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал желание Артема Дзюбы забить 31-й гол за команду.

– Перед матчами с Брунеем и Сирией развернулась дискуссия, а не вернуть ли хотя бы на одну игру Артeма Дзюбу? Чтобы он забил тот самый гол, который сделает его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

– Я абсолютно согласен. Думаю, что он Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Дзюба сделал много для российского футбола. Я считаю, что главный тренер должен был и обязан был пойти ему навстречу.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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