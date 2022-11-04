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    В «Зените» ответили, интересен ли клубу Хайкин

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, возможен ли переход в петербургский клуб вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

    Сегодня российский футболист объявил, что с 1 января 2023 года станет свободным агентом.

    «У Хайкина заканчивается контракт с «Буде-Глимтом»? Знаем.

    Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся.

    Вброс ли это? Вброс», – заявил Медеведев.

    • Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
    • Голкипер – 2-кратный чемпион Норвегии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11883

      Вомбат 9 минут назад

      Хайкин вратарь уровня сборной России? Ах да, речь ведь идет о нынешней сборной, куда можно вызывать кого угодно, потому что играть все равно не с кем.

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      Рейтинг: +367

      Таврида 1 час назад

      Просто Зенит бедная команда и не тянет запросы вратаря уровня сборной, вон, Петржеле всего 90 тыр в месяц платили)

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