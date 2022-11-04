В «Зените» ответили, интересен ли клубу Хайкин

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, возможен ли переход в петербургский клуб вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Сегодня российский футболист объявил, что с 1 января 2023 года станет свободным агентом.

«У Хайкина заканчивается контракт с «Буде-Глимтом»? Знаем.

Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся.

Вброс ли это? Вброс», – заявил Медеведев.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.

Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.

Голкипер – 2-кратный чемпион Норвегии.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию