В «Зените» ответили, интересен ли клубу Хайкин

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, возможен ли переход в петербургский клуб вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.
Сегодня российский футболист объявил, что с 1 января 2023 года станет свободным агентом.
«У Хайкина заканчивается контракт с «Буде-Глимтом»? Знаем.
Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся.
Вброс ли это? Вброс», – заявил Медеведев.
- Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
- Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
- Голкипер – 2-кратный чемпион Норвегии.
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Источник: «Спорт-Экспресс»