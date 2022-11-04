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    Хайкин анонсировал свой уход из «Буде-Глимт»

    Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил сменить команду.

    27-летний футболист объявил, что не будет продлевать с норвежским клубом контракт, истекающий 31 декабря 2022 года.

    «У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде-Глимт».

    Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни», – написал Хайкин в соцсетях.

    • Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
    • Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +665

      life85 1 час назад

      Как бы не повторил историю Митрюшкина ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7535

      BarStep 1 час назад

      Думаю решение правильное..
      Пора..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6974

      Беспонтий > BarStep 42 минуты назад

      надеюсь не к нам в болото)

      «Давай улетим! Мы вольные птицы; пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края, Туда, где гуляем лишь ветер… да я!"

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