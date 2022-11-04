Хайкин анонсировал свой уход из «Буде-Глимт»

Как бы не повторил историю Митрюшкина ...
Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил сменить команду.
27-летний футболист объявил, что не будет продлевать с норвежским клубом контракт, истекающий 31 декабря 2022 года.
«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде-Глимт».
Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни», – написал Хайкин в соцсетях.
- Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
- Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
- Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.
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