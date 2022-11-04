Хайкин анонсировал свой уход из «Буде-Глимт»

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил сменить команду.

27-летний футболист объявил, что не будет продлевать с норвежским клубом контракт, истекающий 31 декабря 2022 года.

«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Буде-Глимт».

Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни», – написал Хайкин в соцсетях.

Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.

Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.

Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.

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