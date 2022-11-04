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    Семин отреагировал на новость об уходе Хайкина из «Буде-Глимта»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сменить команду.

    «Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдeт.

    Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене.

    Сложно советовать, в какой клуб ему стоит перейти. Но у Никиты есть свои мысли и идеи, которые он захочет воплотить», – заявил Семин.

    • Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
    • Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.
    • Россиянин решил не продлевать контракт с норвежским клубом. 1 января 2023 года он станет свободным агентом.

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    Источник: «Чемпионат»

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