Семин отреагировал на новость об уходе Хайкина из «Буде-Глимта»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сменить команду.

«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдeт.

Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене.

Сложно советовать, в какой клуб ему стоит перейти. Но у Никиты есть свои мысли и идеи, которые он захочет воплотить», – заявил Семин.

Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.

Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.

Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.

Россиянин решил не продлевать контракт с норвежским клубом. 1 января 2023 года он станет свободным агентом.

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