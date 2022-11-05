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  • 10 прогнозов на матчи выходных: очередная победа «Спартака», рассвет «Ливерпуля»

10 прогнозов на матчи выходных: очередная победа «Спартака», рассвет «Ливерпуля»

5 ноября 2022, 10:50
3

Привет, это «Бомбардир». Обычно перед выходными мы делали пост с пятью прогнозами на предстоящие матчи уик-энда. Но в этот раз будто бы особенный случай. В ближайшие выходные будет очень много классных матчей.

Поэтому мы немного переформатируем обычный формат: выделим 10 ярких матчей и напишем короткий прогноз по каждому. А поможет нам в этом наш автор Илья Егоров. Поехали.

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«Спартак» обыграет «Сочи»

Здесь очень яркая афиша с достаточно предсказуемым итогом. Не хочется как-то принижать «Сочи», но прямо сейчас в России, возможно, есть только одна команда, которая опаснее и острее «Спартака».

Коэффициент на победу «Спартака» – 2.05

«Арсенал» сохранит первое место благодаря победе над «Челси»

«Арсенал» идет на первом месте» – кажется, это что-то на арсеновенгерском. И даже «Челси», который не освоился при Грэме Поттере, не сможет сломать идиллию.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 2.65

В матче «Ростова» и «Динамо» будет ничья

Очень важный матч для самоопределения двух команд в текущем сезоне. У «Ростова» много проблем и сложностей – победа же даст возможность вылететь очень высоко. «Динамо» выбирается из игрового и эмоционального кризиса – победа поможет занять позиции прошлого сезона.

В 16-м туре команды с плюс-минус одинаковым атакующим потенциалом встретятся вновь. В первом круге была ничья. Есть подозрение, что и во втором исход будет тот же.

«Фонбет» оценивает ничью в матче «Динамо» и «Ростова» коэффициентом 3.50

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«Ливерпуль» продолжит выход из кризиса благодаря победе над «Тоттенхэмом»

В этом сезоне случилось что-то странное: «Ливерпуль» больше не легкий, но тягучий и малоэффективный. «Тоттенхэм» шарашит так, что многим командам мало не кажется. Но у Антонио Конте есть один большой минус – он плохо играет с топ-клубами в сезоне-2022/23: ничья с «Челси», поражения от «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» [и «Ньюкасла»].

Но даже на фоне статистики не стоит недооценивать «Ливерпуль» при Клоппе.

Победа «Ливерпуля» – 2.10

«Наполи» обыграет «Аталанту», но это будет нелегко

Ситуация такая: «Наполи» к началу января выглядит как главный кандидат на скудетто. «Аталанта» – вторая. Между ними пять очков. Но в очном матче сильнее кажутся именно неаполитанцы.

Победа «Наполи» – 2.07

«Бетис» и «Севилья» не забьют много голов

Только дважды за последние 10 матчей команды забивали меньше двух голов. Сейчас «Севилья» в кризисе, а «Бетис» бьется за топ-3. При этом обе команды забивают меньше конкурентов. Вряд ли в дерби будет много голов

«Фонбет» оценивает ставку ТМ2,5 коэффициентом 1.75

В дерби Рима будет ничья

Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо – очень разные тренеры, но так одинаково думают, когда дело касается матчей с топ-клубами. Поэтому не ждите больших подвигов в очной встрече.

Ничья между «Ромой» и «Лацио» – 3.55

«Интер» переиграет «Ювентус»

«Юве» и Макс Аллегри тонут в локальном кризисе в этом сезоне: вариантов исправить ситуацию тренер предложил немного. Один из них – привлечение молодежи, который работает, но не всегда эффективно.

Против «Юве» в этой встрече может сыграть факт об огромном лазарете. Есть подозрение, что «Интер» обыграет соперника в дерби, потому что кадровых проблем у него меньше+команда набрала форму в последних встречах.

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«Фонбет» оценивает победу «Интера» коэффициентом 2.35

«Марсель»«Лион», будет жестко

Одно из самых ярких дерби Франции. Не влезая в статистику и прогнозы, просто пообещаю, что это будет мощно. Коэффициенты на исходы такие:

  • Победа «Марселя» – 2.20;
  • Ничья – 3.60;
  • Победа «Лиона» – 3.10.

«Лейпциг» продолжит удачную серию, начавшуюся после ухода Тедеско

Неприятно такое писать, но «Лейпциг» действительно похорошел после ухода Доменико: 10 матчей подряд команда не проигрывает при Марко Розе. В предстоящем туре он сыграет с «Хоффенхаймом», который тоже неплох. В очной встречу, несмотря на хорошую форму обеих команд, победит «Лейпциг».

Победа «Лейпцига» оценивается «Фобета» коэффициентом 2.25

Фото: официальный сайт «Спартака», www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
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Комментарии (3)
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Теркчанин
1667567495
Ахмат выиграет у Зенита,Химки наконец то одержат победу за много месяцев,Факел сыграет вничью с быками,ЦСКА-Пари НН тоже ничья,Урал выиграет у Локо,Торпедо у Крыльев,должны же сработать наработки великого Талалаева,Ростов не упустит победу с Динамо.
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vladik12
1667638324
Пусть "Марсель" - "Лион" забацают 5:5, как в 2009).
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paracetamol
1667645124
Посмотрим и проверим. Сочи, например, вынесет краснопузых, край случай - ниччя!
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