⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» спасся против «Урала»

Сегодня, 6 ноября, 16-й тур чемпионата России продолжается тремя матчами. Сначала «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью (2:2).

Затем матч начали в «Лужниках» «Торпедо» и «Крылья Советов».

Завершат программу дня «Ростов» и «Динамо».

Россия. РПЛ. 16-й тур

Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

6 ноября, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

6 ноября, 19:00 мск

Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Харин, 1; 0:2 – Конате, 8; 1:2 – Мостовой, 65.

Факел (Воронеж) – Краснодар – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Акбашев, 11; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Баньяц, 43 (с пенальти); 1:3 – Ионов, 62; 2:3 – Квеквескири, 72; 3:3 – Квеквескири, 84.

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Александров, 67.

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранчук, 16; 1:1 – Газинский, 67; 2:1 – Филипенко, 90; 2:2 – Филипенко, 90+5 (в свои ворота).

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