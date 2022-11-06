⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» спасся против «Урала»

Сегодня, 6 ноября, 16-й тур чемпионата России продолжается тремя матчами. Сначала «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью (2:2).
Затем матч начали в «Лужниках» «Торпедо» и «Крылья Советов».
Завершат программу дня «Ростов» и «Динамо».
Россия. РПЛ. 16-й тур
Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
6 ноября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)
6 ноября, 19:00 мск
Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.
Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Харин, 1; 0:2 – Конате, 8; 1:2 – Мостовой, 65.
Факел (Воронеж) – Краснодар – 3:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Акбашев, 11; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Баньяц, 43 (с пенальти); 1:3 – Ионов, 62; 2:3 – Квеквескири, 72; 3:3 – Квеквескири, 84.
ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Александров, 67.
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Миранчук, 16; 1:1 – Газинский, 67; 2:1 – Филипенко, 90; 2:2 – Филипенко, 90+5 (в свои ворота).
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