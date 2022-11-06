Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» спасся против «Урала»

    Сегодня, 6 ноября, 16-й тур чемпионата России продолжается тремя матчами. Сначала «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью (2:2).

    Затем матч начали в «Лужниках» «Торпедо» и «Крылья Советов».

    Завершат программу дня «Ростов» и «Динамо».

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    6 ноября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

    6 ноября, 19:00 мск

    Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Промес, 7; 1:1 – Заика, 44.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Харин, 1; 0:2 – Конате, 8; 1:2 – Мостовой, 65.

    Факел (Воронеж) – Краснодар – 3:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 11; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Баньяц, 43 (с пенальти); 1:3 – Ионов, 62; 2:3 – Квеквескири, 72; 3:3 – Квеквескири, 84.

    ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Александров, 67.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Миранчук, 16; 1:1 – Газинский, 67; 2:1 – Филипенко, 90; 2:2 – Филипенко, 90+5 (в свои ворота).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Ростов» – «Динамо»: стартовые составы
    Мостовой предположил, кто в России мог бы подписать Дзюбу
    «Его карьера закончилась». Быстров – о Дзюбе 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66356

      portero 56 минут назад

      Крыльям и Ростову фарта!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11141

      alex1951 1 час назад

      ...Похоже Паровос пошел под откос...
      Сёма .ты где? Где ты,Сёма?........Где бубукины...где сёмины....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      aldo conte 5 ноября, 04:30

      Юраново проклятье закончилось? Или всё станет ясно весной 2023 г. после 30 тура?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5274

      Enter2006 4 ноября, 15:06

      Вот задумывался, почему при Гогниеве в Химках перестали ставить Лантратова на ворота, Гудиев то не лучше, пропускает много а с Динамо сам в свои ворота принёс чистый гол из-за ошибки. Виталий Гудиев - уроженец Владикавказа, вратарь. Стоп, так Спартак Гогниев тоже уроженец Владикавказа. Гогниева временно отстранили, кто на его место? Исполняющим обязанности главного тренера будет Георгий Джиоев, уроженец Цхинвала. Владикавказ и Цхинвал - близкие города по расстоянию, плюс Джиоев работал во Владикавказе. Я ничего против не имею, но какая-то диаспора создаётся? С прошлыми проблемами бы разобрались.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Теркчанин > Enter2006 5 ноября, 10:53

      это осетины,и их много в разных клубах,значит у них хорошая футбольная школа,Алан Дзагоев,Цаллаговы, Джанаев Сослан и прочие,к примеру тоже осетины.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11