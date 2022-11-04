Магкеев: «Локомотив» готовился бороться за чемпионство, а не за выживание»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о результатах клуба.

— «Локомотив» закончил первый круг на 14-м месте. Перед сезоном ты мог представить, что к зиме вы окажетесь в зоне стыков?

— По предсезонным сборам ничто не предвещало такого результата. Мы провели пару игр и выглядели очень свежо: были победы, все чувствовали уверенность в своих силах. Но потом что-то пошло не так, все покатилось комом — и теперь мы 14-е...

— Летом игроки «Локо» заявляли, что вы поборетесь с «Зенитом» за чемпионство.

— Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание — мы же представляем «Локомотив»...

— Сейчас у тебя есть уверенность, что вы точно не вылетите?

— Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.

Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).

Ожидается, что «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов.

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