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    Магкеев – о словах Баринова про игроков «Локо»: «Дима не мальчик. На его месте я бы не давал такое интервью»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал слова капитана команды Дмитрия Баринова об отношении игроков к матчам.

    Ранее Баринов высказался о своих одноклубниках: «На некоторых смотришь, им как будто до *** [все равно].

    – Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря на происходящее.

    – Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами.

    – То есть ты бы такое интервью не дал.

    – Дима не маленький мальчик. Он капитан «Локомотива», который несет ответственность за свои слова и должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит. Не сомневаюсь, он все прекрасно понимает. Что касается меня, то – да, я бы поступил по-другому.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17641

      Cleaner 18 минут назад

      Магкеев, вот потому ты и не КАПИТАН Локо!

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      Рейтинг: +2380

      АЛЕКС 58 27 минут назад

      Дерь...о а не капитан!

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