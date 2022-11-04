Магкеев – о словах Баринова про игроков «Локо»: «Дима не мальчик. На его месте я бы не давал такое интервью»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал слова капитана команды Дмитрия Баринова об отношении игроков к матчам.

Ранее Баринов высказался о своих одноклубниках: «На некоторых смотришь, им как будто до *** [все равно].

– Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря на происходящее.

– Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами.

– То есть ты бы такое интервью не дал.

– Дима не маленький мальчик. Он капитан «Локомотива», который несет ответственность за свои слова и должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит. Не сомневаюсь, он все прекрасно понимает. Что касается меня, то – да, я бы поступил по-другому.

Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).

Ожидается, что «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов.

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