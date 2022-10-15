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    «На некоторых смотришь, им как будто до ***». Баринов – о партнерах по «Локомотиву»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов посетовал на безразличие отдельных одноклубников.

    – Как относишься к переменам в команде? Какой была атмосфера после «Сочи»?

    – Не обращаю на это внимания. Мы никак это не обсуждали. Мне это неинтересно...

    Тренер собрал всех в раздевалке, сказал, что покидает «Локомотив», пожелал удачи. Все.

    Во время матча я об этом не думал, думал об игре.

    – Если вы не были в такой ситуации, понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, просто жим-жим.

    – За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, им как будто до *** [все равно]. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом.

    – Как много было тех, кому до *** [все равно]?

    – Сегодня таких не было. Но есть одно замечание, разберемся в ближайшие дни. Донесем до тех с переводчиком, не русским.

    – Ты имеешь в виду, что до кого не доходит, тем можно и леща дать?

    – Ну не леща, это уже если раз, два, три не поймет, то уже можно. А так словесно.

    Такое бывало уже? Давайте оставим это.

    • Сегодня «Локо» на выезде обыграл «Торпедо» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
    • У команды не было побед в чемпионате с августа.
    • Набрав 3 очка, они покинули зону стыков Премьер-лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +667

      ScarlettOgusania 40 минут назад

      Интересный перевод с матерного на русский слов "до пи**ы" - все равно)

      0
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      Рейтинг: +247

      НикКин 1 час назад

      Да ты сам такой же сам пешком почти все матчи ходил а тут рот свой открыл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4904

      PAREVG. 1 час назад

      Называй имена, мы и так понимаем что это Едвай, Мампаси и Керк.

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