«На некоторых смотришь, им как будто до ***». Баринов – о партнерах по «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов посетовал на безразличие отдельных одноклубников.

– Как относишься к переменам в команде? Какой была атмосфера после «Сочи»?

– Не обращаю на это внимания. Мы никак это не обсуждали. Мне это неинтересно...

Тренер собрал всех в раздевалке, сказал, что покидает «Локомотив», пожелал удачи. Все.

Во время матча я об этом не думал, думал об игре.

– Если вы не были в такой ситуации, понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, просто жим-жим.

– За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, им как будто до *** [все равно]. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом.

– Как много было тех, кому до *** [все равно]?

– Сегодня таких не было. Но есть одно замечание, разберемся в ближайшие дни. Донесем до тех с переводчиком, не русским.

– Ты имеешь в виду, что до кого не доходит, тем можно и леща дать?

– Ну не леща, это уже если раз, два, три не поймет, то уже можно. А так словесно.

Такое бывало уже? Давайте оставим это.