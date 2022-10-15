«На некоторых смотришь, им как будто до ***». Баринов – о партнерах по «Локомотиву»

Интересный перевод с матерного на русский слов "до пи**ы" - все равно)
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов посетовал на безразличие отдельных одноклубников.
– Как относишься к переменам в команде? Какой была атмосфера после «Сочи»?
– Не обращаю на это внимания. Мы никак это не обсуждали. Мне это неинтересно...
Тренер собрал всех в раздевалке, сказал, что покидает «Локомотив», пожелал удачи. Все.
Во время матча я об этом не думал, думал об игре.
– Если вы не были в такой ситуации, понимаю, что у остальных, если они следят за таблицей, просто жим-жим.
– За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь, им как будто до *** [все равно]. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом.
– Как много было тех, кому до *** [все равно]?
– Сегодня таких не было. Но есть одно замечание, разберемся в ближайшие дни. Донесем до тех с переводчиком, не русским.
– Ты имеешь в виду, что до кого не доходит, тем можно и леща дать?
– Ну не леща, это уже если раз, два, три не поймет, то уже можно. А так словесно.
Такое бывало уже? Давайте оставим это.
- Сегодня «Локо» на выезде обыграл «Торпедо» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
- У команды не было побед в чемпионате с августа.
- Набрав 3 очка, они покинули зону стыков Премьер-лиги.