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    Лига Европы. «Монако» Головина разгромил «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф, «Ференцварош» проиграл «Трабзонспору»

    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Монако» дома крупно обыграл «Црвену Звезду» – 4:1.

    В составе монегасков хет-трик оформил Кевин Фолланд.

    Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 85-й минуте.

    «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова минимально уступил «Трабзонспору» – 0:1.

    Несмотря на поражение, венгры сохранили первое место в группе.

    Со второй строчки в плей-офф вышел «Монако».

    Третьим финишировал «Трабзонспор», который сыграет в Лиге конференций.

    Лига Европы. Группа H. 6-й тур

    Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 5; 2:0 – Фолланд, 27; 3:0 – Родич (в свои ворота), 50; 3:1 – Канга (с пенальти), 54; 4:1 – Фолланд, 87.

    Трабзонспор (Турция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бакасетас, 7.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2022 22:44
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