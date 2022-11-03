Лига Европы. «Монако» Головина разгромил «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф, «Ференцварош» проиграл «Трабзонспору»

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Монако» дома крупно обыграл «Црвену Звезду» – 4:1.
В составе монегасков хет-трик оформил Кевин Фолланд.
Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 85-й минуте.
«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова минимально уступил «Трабзонспору» – 0:1.
Несмотря на поражение, венгры сохранили первое место в группе.
Со второй строчки в плей-офф вышел «Монако».
Третьим финишировал «Трабзонспор», который сыграет в Лиге конференций.
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Фолланд, 5; 2:0 – Фолланд, 27; 3:0 – Родич (в свои ворота), 50; 3:1 – Канга (с пенальти), 54; 4:1 – Фолланд, 87.
Трабзонспор (Турция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бакасетас, 7.
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