Лига Европы. «Монако» Головина разгромил «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф, «Ференцварош» проиграл «Трабзонспору»

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Монако» дома крупно обыграл «Црвену Звезду» – 4:1.

В составе монегасков хет-трик оформил Кевин Фолланд.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 85-й минуте.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова минимально уступил «Трабзонспору» – 0:1.

Несмотря на поражение, венгры сохранили первое место в группе.

Со второй строчки в плей-офф вышел «Монако».

Третьим финишировал «Трабзонспор», который сыграет в Лиге конференций.

Лига Европы. Группа H. 6-й тур

Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 5; 2:0 – Фолланд, 27; 3:0 – Родич (в свои ворота), 50; 3:1 – Канга (с пенальти), 54; 4:1 – Фолланд, 87.

Трабзонспор (Турция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бакасетас, 7.

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Результаты Лиги Европы

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