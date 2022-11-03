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    Евсеев дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в игре Первой лиги с «Арсеналом» (2:1).

    • «Шинник» весь 2-й тайм провел в меньшинстве.
    • Евсеева удалили после празднования решающего гола.
    • «Шинник» идет в 2 очках от зоны переходных матчей.

    «Евсеев дисквалифицирован на два матча, на один из которых условно, за оскорбительный жест в матче «Шинник» — «Арсенал». Штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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