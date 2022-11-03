Лига чемпионов. «Милан» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф, «Челси» обыграл «Динамо» З

«Милан» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Зальцбург». Три очка позволили итальянцам выйти в плей-офф.

«Челси», досрочно занявший в группе первое место, победил хорватское «Динамо».

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Милан (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 14; 2:0 – Крунич, 46; 3:0 – Жиру, 57; 4:0 – Мессьяс, 90+1.

Челси (Англия) – Динамо (Хорватия) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Петкович, 7; 1:1 – Стерлинг, 18; 2:1 – Закария, 30.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно