Лига чемпионов. «Реал» и «Лейпциг» разгромили «Селтик» и «Шахтер» и вышли в плей-офф

«Реал» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов крупно победил «Селтик». Голом и ассистом отметился полузащитник Федерико Вальверде.

Испанцы вышли в плей-офф с первого места. «Селтик» остался без еврокубковой весны.

«Шахтер» в Варшаве разгромно уступил «Лейпцигу». Это позволило немцам занять второе место и выйти в плей-офф ЛЧ. Украинцы выступят в весенней части Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Реал (Испания) – Селтик (Шотландия) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Модрич, 6 (с пенальти); 2:0 – Родриго, 21 (с пенальти); 3:0 – Асенсио, 51; 4:0 – Винисиус, 61; 5:0 – Вальверде, 71; 5:1 – Жота, 84.

Незабитые пенальти: нет – Юранович, 35.

Шахтер (Украина) – Лейпциг (Германия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Нкунку, 10; 0:2 – Силва, 50; 0:3 – Собослай, 62; 0:4 – Бондарь, 68 (в свои ворота).

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