Орлов не включил Абаскаля в число тренеров, которые выделяются в сезоне РПЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выделил нескольких тренеров по итогам первого круга РПЛ.

«Как тренер хорошо работает Сергей Семак, бесспорно. И Валерий Карпин. Причем Карпин работает стабильно при сдержанном ресурсе.

Надо сказать, что и «Краснодар» неплохо работает. Ну и сейчас совсем неплохо заработал Виктор Гончаренко в «Урале». Владимир Федотов пока еще не набрал, но видно, что перспектива у него есть», — сказал Орлов

Орлов болеет за «Зенит», который лидирует в РПЛ.

Журналист не выделил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Москвичи идут в РПЛ 2-ми.

«Спартак» в сентябре победил «Зенит» в Кубке России (3:0).

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