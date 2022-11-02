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    Орлов не включил Абаскаля в число тренеров, которые выделяются в сезоне РПЛ

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов выделил нескольких тренеров по итогам первого круга РПЛ.

    «Как тренер хорошо работает Сергей Семак, бесспорно. И Валерий Карпин. Причем Карпин работает стабильно при сдержанном ресурсе.

    Надо сказать, что и «Краснодар» неплохо работает. Ну и сейчас совсем неплохо заработал Виктор Гончаренко в «Урале». Владимир Федотов пока еще не набрал, но видно, что перспектива у него есть», — сказал Орлов

    • Орлов болеет за «Зенит», который лидирует в РПЛ.
    • Журналист не выделил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Москвичи идут в РПЛ 2-ми.
    • «Спартак» в сентябре победил «Зенит» в Кубке России (3:0).

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    Источник: Sport24

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