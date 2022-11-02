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    В «Зените» объяснили, почему Лодыгин неудачно выступал за команду

    Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков вспомнил время работы с Юрием Лодыгиным.

    — Почему Лодыгин после бодрого старта скис в Петербурге? Дело в отсутствии вратарской школы?

    — Кто-то выдумал про какую-то вратарскую школу. Ну какая вратарская школа? Кто-то повесил на него такой стереотип. Лодыгин был хорошо обучен, неплохо играл ногами, демонстрировал хорошую реакцию. Возможно, у него были какие-то недочеты, но такие же, как и у всех. Если бы он был не обучен, он вообще нигде не играл бы.

    Другое дело, что такое «Зенит»? Здесь все время надо быть первым. Юра не был готов психологически. Огонь и воду прошел, а медные трубы — нет. Нужно было перезагрузиться в другой команде, и он это сделал.

    • 32-летний Лодыгин сейчас в «Панатинаикосе», который лидирует в чемпионате Греции.
    • Лодыгин был в «Зените» с 2013 по 2019 год.
    • С командой он дважды взял РПЛ.

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    Источник: Sport24

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