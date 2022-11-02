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    Ваноли: «Просмотр матчей «Спартака» доставляет мне внутренние страдания»

    Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что ему тяжело смотреть матчи московского клуба.

    — На ваше решение повлиял результат финала? Слышал версию, что поражение могло бы побудить вас работать дальше, а победой вы выжали из «Спартака» максимум.

    — Нет. Ни в один из моментов ни перед финалом, ни после него ни секунды не думал о том, что его результат как-то повлияет на мое решение. У меня было намерение оставаться в «Спартаке» долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения.

    Скажу вам больше: смотреть на то, как сейчас играет «Спартак», доставляет мне некоторые внутренние страдания. Ведь я не с ними.

    Но, с другой стороны, его успехи — это гордость и для меня. Они показывают именно то, что было у меня в голове, что я планировал. «Спартак» приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул.

    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • При нем команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
    • После отъезда из России итальянец остается без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      serjpokеr 3 минуты назад

      Еcли делaете cтавки bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +19727

      Persona_non_Grata 34 минуты назад

      Матчи «Спартака» доставляют ВСЕМ внутренние страдания, кто хотел бы видеть Спартак на 10-ом месте, или в фнл !!! )))

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      Рейтинг: +16220

      Fusballer 1 час назад

      Теперь можно говорить о багаже Ваноли)))

      0
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      Рейтинг: +839

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Друг Аленичева, багаж передают по цепочке.

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      Рейтинг: +23433

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ванильная ностальгия.

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