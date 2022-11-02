Лига чемпионов. «Наполи» проиграл «Ливерпулю», но вышел из группы с первого места

«Ливерпуль» победил «Наполи» (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль», несмотря на победу, не смог выйти из группы с первого места.

Команды сравнялись по набранным очкам (по 15), но «Наполи» оказался вышел по сумме личных встреч.

Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Салах, 85; 2:0 – Нуньес, 90+8.

Рейнджерс (Шотландия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бергейс, 4; 0:2 – Кудус, 29; 1:2 – Тавернье (с пенальти), 87; 1:3 – Консейсау, 89.

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