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    Лига чемпионов. «Наполи» проиграл «Ливерпулю», но вышел из группы с первого места

    «Ливерпуль» победил «Наполи» (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль», несмотря на победу, не смог выйти из группы с первого места.

    Команды сравнялись по набранным очкам (по 15), но «Наполи» оказался вышел по сумме личных встреч.

    Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Салах, 85; 2:0 – Нуньес, 90+8.

    Рейнджерс (Шотландия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бергейс, 4; 0:2 – Кудус, 29; 1:2 – Тавернье (с пенальти), 87; 1:3 – Консейсау, 89.

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    Источник: Бомбардир.ру

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