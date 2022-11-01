Хвича – в старте «Наполи» на матч с «Ливерпулем». На «Бомбардире» будет тестовый онлайн

«Ливерпуль» и «Наполи» назвали стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Алькантара, Фабиньо, Милнер, Джонс, Салах, Фирмино.
«Наполи»: Мерет, Оливера, Ким Мин-Джэ, Эстигард, Ди Лоренцо, Замбо, Лоботка, Ндомбеле, Хвича, Политано, Осимхен.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- Обе команды досрочно вышли в плей-офф.
- «Наполи» опережает «Ливерпуль» на 3 очка.
Источник: Бомбардир.ру