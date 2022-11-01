Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хвича – в старте «Наполи» на матч с «Ливерпулем». На «Бомбардире» будет тестовый онлайн

    «Ливерпуль» и «Наполи» назвали стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Алькантара, Фабиньо, Милнер, Джонс, Салах, Фирмино.

    «Наполи»: Мерет, Оливера, Ким Мин-Джэ, Эстигард, Ди Лоренцо, Замбо, Лоботка, Ндомбеле, Хвича, Политано, Осимхен.

    Новости по теме
    Где смотреть «Ливерпуль» – «Наполи», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 ноября
    «Ливерпуль» сыграет с «Наполи». На «Бомбардире» будет текстовый онлайн
    Спаллетти сравнил Хвичу и Салаха: «Принимают мяч на скорости 2000 км/ч и делают разницу» 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11