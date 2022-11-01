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    Клопп провел 400-й матч во главе «Ливерпуля». Больше только у трех тренеров

    Матч с «Наполи» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал для Юргена Клоппа 400-м на посту главного тренера «Ливерпуля».

    55-летний немец – четвертый тренер в истории «Ливерпуля», которому покорилась эта отметка. До него это удавалось Биллу Шенкли (783 игры), Тому Уотсону (678) и Бобу Пэйсли (535).

    Клопп одержал с «Ливерпулем» 243 победы, 90 раз сыграл вничью и потерпел 66 поражений. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 831:394.

    • Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.
    • До этого он работал в «Боруссии» Д и «Майнце».

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    Источник: Anfield Online

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    01.11.2022 23:43
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