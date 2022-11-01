Камоцци рассказал, возможен ли переход Дивеева, Зайнутдинова и Мостового в Серию А зимой

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил вероятность перехода игроков из РПЛ в Серию А зимой..

«Не знаю, следят ли за Дивеевым, Зайнутдинов и Мостовым в Серии А. Я знаю их очень хорошо. В Италии нет конкретного запрета на российских футболистов, но это было бы не самым лучшим решением взять столько игроков из России.

Я надеюсь, что в Италию приедут качественные российские футболисты, но должен признать, что это сложно», – сказал Камоцци.