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РФС утвердил расписание 5-го и 6-го туров Кубка России. Матчи пройдут во время ЧМ

31 октября 2022, 23:15
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Опубликован календарь пятого и шестого туров группового этапа пути РПЛ в Кубке России.

Матчи пройдут в период с 16 по 27 ноября, то есть в период проведения чемпионата мира в Катаре.

5-й тур

Группа А

22 ноября, 17:30 мск – «Химки» – «Пари НН»

23 ноября, 20:00 мск – «Краснодар»«Локомотив»

Группа В

16 ноября, 18:00 мск – «Факел»«Зенит»

23 ноября, 18:00 мск – «Крылья Советов» – «Спартак»

Группа С

23 ноября, 14:00 мск – «Оренбург» – «Ростов»

23 ноября, 16:00 мск – «Ахмат» – «Динамо»

Группа D

22 ноября, 15:00 мск – «Урал» – ЦСКА

22 ноября, 20:00 мск – «Торпедо» – «Сочи»

6-й тур

Группа А

27 ноября, 19:00 мск – «Краснодар» – «Химки»

27 ноября, 19:00 мск – «Локомотив» – «Пари НН»

Группа В

27 ноября, 16:00 мск – «Крылья Советов» – «Факел»

27 ноября, 16:00 мск – «Зенит» – «Спартак»

Группа С

27 ноября, 14:00 мск – «Ростов»«Ахмат»

27 ноября, 14:00 мск – «Динамо» – «Оренбург»

Группа D

26 ноября, 16:00 мск – «Сочи» – ЦСКА

26 ноября, 16:00 мск – «Торпедо» – «Урал»

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак ЦСКА Ростов Краснодар Динамо Ахмат Оренбург Сочи Локомотив Нижний Новгород Крылья Советов Урал Факел Химки Торпедо
Комментарии (1)
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zigbert
1667304762
Одно плохо - в это время начнутся холода и морозы.
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