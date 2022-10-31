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    РФС утвердил расписание 5-го и 6-го туров Кубка России. Матчи пройдут во время ЧМ

    Опубликован календарь пятого и шестого туров группового этапа пути РПЛ в Кубке России.

    Матчи пройдут в период с 16 по 27 ноября, то есть в период проведения чемпионата мира в Катаре.

    5-й тур

    Группа А

    22 ноября, 17:30 мск – «Химки» – «Пари НН»

    23 ноября, 20:00 мск – «Краснодар»«Локомотив»

    Группа В

    16 ноября, 18:00 мск – «Факел»«Зенит»

    23 ноября, 18:00 мск – «Крылья Советов» – «Спартак»

    Группа С

    23 ноября, 14:00 мск – «Оренбург» – «Ростов»

    23 ноября, 16:00 мск – «Ахмат» – «Динамо»

    Группа D

    22 ноября, 15:00 мск – «Урал» – ЦСКА

    22 ноября, 20:00 мск – «Торпедо» – «Сочи»

    6-й тур

    Группа А

    27 ноября, 19:00 мск – «Краснодар» – «Химки»

    27 ноября, 19:00 мск – «Локомотив» – «Пари НН»

    Группа В

    27 ноября, 16:00 мск – «Крылья Советов» – «Факел»

    27 ноября, 16:00 мск – «Зенит» – «Спартак»

    Группа С

    27 ноября, 14:00 мск – «Ростов»«Ахмат»

    27 ноября, 14:00 мск – «Динамо» – «Оренбург»

    Группа D

    26 ноября, 16:00 мск – «Сочи» – ЦСКА

    26 ноября, 16:00 мск – «Торпедо» – «Урал»

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    Источник: сайт РФС

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    31.10.2022 23:15
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