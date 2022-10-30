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    «Если не забью – трындец!». Павлюченко объяснил, почему пенальти Англии в «Лужниках» бил он, а не Игнашевич

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил события матча против Англии, который состоялся в 2007 году.

    • Россия победила со счетом 2:1, а Павлюченко оформил дубль (1-й гол забил с пенальти).

    «Сергей Игнашевич и в ЦСКА всегда бил пенальти, и в последнем матче за сборную он исполнял. Поэтому Гус назначил его пенальтистом на Англию. В момент, когда судья свистнул, я повернулся к Сереге и крикнул ему – а он стоял далеко, в центре поля – «Серега, иди бей!». Помню, взял мяч и хотел Игнашу отдать. А он мне махнул, типо, лучше ты. Ну, я и пошел.

    Может быть, Серега не был уверен в себе, поэтому и передал мне этот удар. Моя задача была попасть. Думал: «Если не забью, все – трындец!». Мандраж, конечно, присутствовал. Сколько там было тысяч: 80 или 85? Горим 0:1, нужно забивать. Ну, я и направил в свой угол (левый). Знал, что буду бить именно туда», – сказал Павлюченко.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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