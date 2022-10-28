Пятибратов объяснил поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подытожил матч 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:4).

«В концовке первого тайма потеряли концентрацию и сразу были наказаны за это.

Тяжело сразу сказать, в чем проблема. Наверное, чуть‑чуть переоценили свои возможности», – сказал Пятибратов.