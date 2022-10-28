Пятибратов объяснил поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подытожил матч 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:4).
«В концовке первого тайма потеряли концентрацию и сразу были наказаны за это.
Тяжело сразу сказать, в чем проблема. Наверное, чуть‑чуть переоценили свои возможности», – сказал Пятибратов.
- «Факел» впервые проиграл в РПЛ при Пятибратове. Он принял команду в сентябре.
- Воронежцы провели в чемпионате России в пятницу 9 матчей и ни одного не выиграли.
- «Факел» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»