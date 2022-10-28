Юран сравнил Черчесова и Карпина

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему он считает Станислава Черчесова более сильным специалистом, чем Валерий Карпин.

Летом 2021 года Карпин сменил Черчесова в сборной России.

На клубном уровне Карпин возглавляет «Ростов», а Черчесов – венгерский «Ференцварош».

«Карпин попробовал себя в Европе, и что, у него там не получилось, а у Черчесова за плечами победы в чемпионате Польши, Венгрии. Сейчас он вышел в плей-офф Лиги Европы.

Думаю, что их сравнивать немного некорректно. Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее Карпина. Это нужно признать.

Я ровно отношусь к обоим. Но всегда нужно смотреть на результат», – сказал Юран.