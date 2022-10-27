Зобнин – о ситуации с Гайичем: «Фернандес точно остановился бы. Он нормальный человек»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

— Давай обсудим ситуацию с Гайичем.

— Я ответил на соответствующий вопрос после игры. Не знаю, что там еще можно комментировать. Мне кажется, тут личные качества главную роль играют. В ЦСКА, например, был прекрасный футболист и отличный человек Марио Фернандес. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что он бы так не сделал.

— Марио точно остановился бы?

— Железно.

— Потому что вы в сборной вместе играли?

— Да не поэтому, а потому что человек нормальный. Мы все делаем одно дело на поле.