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  • Зобнин – о ситуации с Гайичем: «Фернандес точно остановился бы. Он нормальный человек»

Зобнин – о ситуации с Гайичем: «Фернандес точно остановился бы. Он нормальный человек»

27 октября 2022, 15:40
3

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

  • ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

— Давай обсудим ситуацию с Гайичем.

— Я ответил на соответствующий вопрос после игры. Не знаю, что там еще можно комментировать. Мне кажется, тут личные качества главную роль играют. В ЦСКА, например, был прекрасный футболист и отличный человек Марио Фернандес. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что он бы так не сделал.

— Марио точно остановился бы?

— Железно.

— Потому что вы в сборной вместе играли?

— Да не поэтому, а потому что человек нормальный. Мы все делаем одно дело на поле.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Фернандес Марио Гайич Милан
Комментарии (3)
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R-W_warrior
1666877426
Может быть повторюсь, но ещё раз скажу : Рома!!! Нехер обращать внимание на всë дерьмо, что валяется на поле!!! Есть стюарды,приберут, подметут, помоют.
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NewLife
1666881124
Пора уже забыть этот инцидент. Я думаю, Рома сделал выводы.
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zigbert
1666896948
Не стоит к этому эпизоду обращать пристальное внимание. Лучше будет концентрироваться на будущих играх.
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