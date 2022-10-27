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  • «Это было очень страшно». Мансилья рассказал о первой встрече с российской полицией

«Это было очень страшно». Мансилья рассказал о первой встрече с российской полицией

27 октября 2022, 12:53
5

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья вспомнил, как к нему домой приехали полицейские.

«Единственная криминальная история, приключившаяся со мной, – неправильно выставил сигнализацию в доме, и приехала полиция. Это было очень страшно. Я очень сильно испугался.

Полицейские появились у двери с автоматами наперевес, а я на тот момент даже не мог сказать по-русски, что не говорю на их языке. Не понимал, что они от меня хотят, что я такого натворил. Но переводчик проблему решил.

Сперва было страшно, но потом стало весело, даже сделали с полицейскими совместное фото на память – они попросили. Нормально поговорили с ними через переводчика, хорошо провели время.

Особенно отмечу, что здесь, в отличие от Аргентины, полицейские приехали через четыре минуты после того, как я неправильно установил сигнализацию. У нас они вообще не приезжают или приходится ждать часа три», – сказал Мансилья.

  • «Оренбург» арендовал аргентинца в июле.
  • Он сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Мансилья Брайан
Комментарии (5)
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jet andy
1666870432
Какой же наивный чувак.
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mihail200606
1666870967
Помоему, страшно должно быть в латиноамериканских бедных кварталах.. ))
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alp
1666875462
ово баблом отвечают.. так что 4 минуты, это даже долго...
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paracetamol
1666880805
Оренбург не Морква, бандитов нет!
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