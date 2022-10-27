«Это было очень страшно». Мансилья рассказал о первой встрече с российской полицией

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья вспомнил, как к нему домой приехали полицейские.

«Единственная криминальная история, приключившаяся со мной, – неправильно выставил сигнализацию в доме, и приехала полиция. Это было очень страшно. Я очень сильно испугался.

Полицейские появились у двери с автоматами наперевес, а я на тот момент даже не мог сказать по-русски, что не говорю на их языке. Не понимал, что они от меня хотят, что я такого натворил. Но переводчик проблему решил.

Сперва было страшно, но потом стало весело, даже сделали с полицейскими совместное фото на память – они попросили. Нормально поговорили с ними через переводчика, хорошо провели время.

Особенно отмечу, что здесь, в отличие от Аргентины, полицейские приехали через четыре минуты после того, как я неправильно установил сигнализацию. У нас они вообще не приезжают или приходится ждать часа три», – сказал Мансилья.